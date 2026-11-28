Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşkın riskine yönelik alınan tedbirler çerçevesinde tesislerde inceleme gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürü Mustafa Şimşek, Baharözü Mahallesi ve Kovalıca köyündeki taşkın kontrol tesislerini inceledi. İnceleme sırasında tesislerin mevcut durumu ve süren çalışmalara ilişkin bilgi alındı.

Kaymakam Helvacı, taşkın riskine karşı alınan önlemlerin önemine işaret ederek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşkın kontrol tesislerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. İlçemizdeki altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz" dedi.