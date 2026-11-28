Bilecik Bozüyük'te taşkın riskine karşı tesisler yerinde görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve DSİ Müdürü Mustafa Şimşek, Baharözü ve Kovalıca'daki taşkın kontrol tesislerini inceledi. Helvacı, yağışlı dönemlerde can ve mal güvenliği için tesislerin düzenli takibinin önemini vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşkın riskine yönelik alınan tedbirler çerçevesinde tesislerde inceleme gerçekleştirildi.
Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürü Mustafa Şimşek, Baharözü Mahallesi ve Kovalıca köyündeki taşkın kontrol tesislerini inceledi. İnceleme sırasında tesislerin mevcut durumu ve süren çalışmalara ilişkin bilgi alındı.
Kaymakam Helvacı, taşkın riskine karşı alınan önlemlerin önemine işaret ederek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşkın kontrol tesislerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. İlçemizdeki altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz" dedi.
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