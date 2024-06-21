Bilecik Cezaevi İnfaz Koruma Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bilecik Cezaevi İnfaz Koruma Memuru Aytekin Çaldemir, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Tarım İl Müdürlüğünden Emekli Bilecik esnafından Halil Çaldemir'in oğlu Cezaevi İnfaz Koruma Memuru Aytekin Çaldemir (41), geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Aytekin Çaldemir sevenleri yasa boğarken, cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Osmaneli Çerkeşli Köy Camii'nden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
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