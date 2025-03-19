Bilecik Emniyet Müdürü'nden Belediye Başkanı'na Nazik Ziyaret - Son Dakika
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Bilecik Emniyet Müdürü'nden Belediye Başkanı'na Nazik Ziyaret

Bilecik Emniyet Müdürü\'nden Belediye Başkanı\'na Nazik Ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin, Bilecik'in güvenlik alanındaki gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

19.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti.

Nazik ziyareti için teşekkürlerini sunan Başkan Durgut, görüşmenin Bilecik'in güvenlik alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Ziyaret sırasında, iki yetkili kentin güvenlik sorunları ve bu sorunlara yönelik sistematik çözümler üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulundu. Kentte huzur ve güvenliği artırmaya yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi için iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Emniyet Müdürü'nden Belediye Başkanı'na Nazik Ziyaret - Son Dakika

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