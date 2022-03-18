Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi - Son Dakika
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Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi

18.03.2022 11:57
Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Bilecik en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Bilecik en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son 5 yılda yüzde 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında yüzde 8,3 iken, 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzde 44,3'ünü erkek nüfus, yüzde 55,7'sini kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'de yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi olurken, Bilecik'in yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,9 olarak açıklandı.

Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2021'de 5 bin 859 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 815 kişiyle İstanbul, 276 kişiyle Şanlıurfa ve 272 kişiyle Mardin iken, en az yaşlıya sahip ilk üç il ise 7 kişiyle Bartın ve Bayburt, 8 kişiyle Ardahan ve Bilecik oldu. - BİLECİK

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Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370 Kütahya'nın yaşlı nüfusu 80 bin 370 Eskişehir nüfusu daha yaşlı Eskişehir nüfusu daha yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi - Son Dakika


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