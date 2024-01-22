Bilecik Genç Fenerbahçeliler, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etti

Bilecik Genç Fenerbahçeliler, rahmetli tribün lideri Sefa Kalya anısına bazı okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulundu.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderleri Sefa Kalya'nın vefatının sekizinci yılında taraftarlar "Sefa Kalya Yardımlaşma Haftası" ilan ettiler. Bu kapsamda Bilecik Genç Fenerbahçeliler kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları botları çocuklara dağıttı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak, bu ve benzeri organizasyonları daha sık yapacağına ve grubun bu tarz olaylara daha özverili şekilde yaklaştığını ifade etti. Badak "Üniversitedeki grup üyelerimiz sosyal aktivite anlamında yardım ve ihtiyaç karşılamada insanların kalbine dokunmayı hedefledik" dedi. - BİLECİK