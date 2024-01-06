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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2024 Plan ve Programı Çizildi - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2024 Plan ve Programı Çizildi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yasin Özdemir başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2024 yılının plan ve programını çizdi. Toplantıda, daha fazla gence ulaşabilmek için gerekli tedbirlerin altı çizildi ve 2024 yılı için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2024 Plan ve Programı Çizildi
06.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda 2024 yılının plan ve programı çizildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, hizmet müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve gençlik merkezi müdürlerinin katılımı ile 2024 yılının 'Değerlendirme ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı.

Toplantıda bu yıl daha fazla gence ulaşabilmek adına gerekli tedbirlerin altı çizdi. Etkinlikler, planlar ve programlar değerlendirildi. 2024 yılı için çalışmaların başlandığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 2024 Plan ve Programı Çizildi - Son Dakika
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