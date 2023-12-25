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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt-Time Projesi Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt-Time Projesi Toplantısı Düzenledi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yurt-Time projesi kapsamında yurtta kalan öğrencilerle bir toplantı düzenledi. Toplantıda proje hakkında bilgi verilirken, gençlerin çalışma faaliyetleri değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt-Time Projesi Toplantısı Düzenledi
25.12.2023 - 10:35,
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Yurt-Time konulu toplantı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yurtta kalan ve Yurt-Time projesinde yer alan öğrencilerle bir araya gelerek toplantı düzenlendi. Toplantıda öncelikle Yurt-Time Projesinden bahseden Yasin Özdemir, "Proje kapsamında gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabiliyor. Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi haline getiriyor. Bu proje kapsamında gençlerle bir araya gelerek çalışma faaliyetlerini değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt-Time Projesi Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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