Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı yapıldı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlanan faaliyetler değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya hizmet, şube, ilçe, gençlik merkezi ve yurt müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden çalışmalar ve faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Çalışmaların daha etkin ve koordineli yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı birlik ve koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
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