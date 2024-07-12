Bilecik Gölpark\'ta Çöp Sorunu ve İlaçlama İhtiyacı

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Bilecik'te özellikle hafta sonrası binlerce kişinin piknik yaptığı Gölpark'ta yerlere atılan çöpler tepkilere neden oluyor.

Bilecik kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark'a hafta içi ve özellikle hafta sonrası binlerce Bilecikli nefes almak piknik almak için buraya akın ediyor. Bazı piknikçiler çöplerini çevreye atarken, bu duruma duyarlı piknikçiler tepki gösteriyor. Vatandaşlar gölette birde gündüzleri karasinek geceleri sivrisinekten durulmadığı belirterek, bu bölgede ilaçlamaların fazla olması gerektiğini söylediler. - BİLECİK