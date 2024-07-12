Bilecik Gölpark'ta Çöp Sorunu ve İlaçlama İhtiyacı - Son Dakika
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Bilecik Gölpark'ta Çöp Sorunu ve İlaçlama İhtiyacı

Bilecik Gölpark\'ta Çöp Sorunu ve İlaçlama İhtiyacı

Bilecik'te bulunan Gölpark, hafta sonları binlerce kişinin piknik yapmak için tercih ettiği bir mekan olmasına rağmen, piknikçilerin çevreye attığı çöpler tepkilere neden oluyor. Ayrıca, göletteki karasinek ve sivrisinek sorunu da vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, bu bölgede daha fazla ilaçlama yapılması gerektiğini belirtiyor.

12.07.2024 10:58
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Bilecik'te özellikle hafta sonrası binlerce kişinin piknik yaptığı Gölpark'ta yerlere atılan çöpler tepkilere neden oluyor.

Bilecik kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark'a hafta içi ve özellikle hafta sonrası binlerce Bilecikli nefes almak piknik almak için buraya akın ediyor. Bazı piknikçiler çöplerini çevreye atarken, bu duruma duyarlı piknikçiler tepki gösteriyor. Vatandaşlar gölette birde gündüzleri karasinek geceleri sivrisinekten durulmadığı belirterek, bu bölgede ilaçlamaların fazla olması gerektiğini söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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