Bilecik Gölpazarı'nda İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Gölpazarı\'nda İnsan Hakları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığında İnsan Hakları Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçe insan hakları kurallarının oluşturulması, çalışma şekilleri, başvuru süreci ve sonuçlandırılması konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca, Gölpazarı'nda insan hakları bilincinin arttırılması için faaliyetlere ağırlık verilmesi ve kurulun işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

05.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen başkanlığında 'İnsan Hakları Kurulu' toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakam Sözen başkanlığında gerçekleşen İnsan Hakları Kurulu toplantısında; ilçe insan hakları kurallarının oluşturulması, çalışma şekilleri, başvuru şekli ve başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin ve diğer faaliyetler hakkında üyelere sunum yapıldı. Gölpazarı'nda insan hakları bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek, kurulun varlığı ve işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapılması hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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