Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, gençlik çalışmaları için iki kurumla görüştü - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Titiz, gençlik çalışmaları için iki kurumla görüştü

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Bilecik Gölpazarı\'nda Kaymakam Titiz, gençlik çalışmaları için iki kurumla görüştü
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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Onur Titiz, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek gençlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde gençlerin gelişimine katkı sağlayacak ortak faaliyetler ve yeni dönem planları ele alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gençlere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek iki kurumun iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ortak faaliyetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Onur Titiz, "Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve manevi açıdan gelişimlerini destekleyen çalışmaları önemsiyoruz. Bu alanda kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Emeği geçen kurum amirlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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