Bilecik haberleri | Bozüyük'te KPSS DHBT hazırlık kursu açıldı - Son Dakika
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Bilecik haberleri | Bozüyük'te KPSS DHBT hazırlık kursu açıldı

17.10.2022 16:19
Bilecik haberleri | Bozüyük'te KPSS DHBT hazırlık kursu açıldı

Bilecik haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığıca yapılacak olan sınavlara hazırlık amacıyla KPSS DHBT hazırlık kursu başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığıca yapılacak olan sınavlara hazırlık amacıyla KPSS DHBT hazırlık kursu başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen gençlere destek olmak istediklerini belirten İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "Gençlerimize ilmi yönden destek olmak için KPSS- DHBT kursu açtık. Onları hem İmam Hatipliğe hem de Kur'an Kursu öğreticiliğine hazırlamayı istiyoruz. Hali hazırda 18 kursiyerimiz bulunuyor. Onları sınava en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizdeki gayret bizleri de heyecanlandırıyor. Kursumuza katılan kursiyerlerimize ve emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Hafta içi verilecek olan kursta, Bozüyük Müftülüğü vaizleri İsmail Özkan ve Kasım Karali ile Uzman İmam Hatip Hasan Hüseyin Çevik görev alacak. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, KPSS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik haberleri | Bozüyük'te KPSS DHBT hazırlık kursu açıldı - Son Dakika

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