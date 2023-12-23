Bilecik İl Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmalarında Çorba İkramı

Bilecik İl Müftülüğü, sabah namazı buluşmalarına devam ederken, namaz sonrası cemaate çorba ikramı edildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları büyük bir katılım ile devam ediyor. Bu hafta Balahatun, Şerifpaşa, Yediler, Dedeoğlu, İstasyon ve Hamidiye camilerinde sabah namazında bir araya gelindi. Kur'an tilaveti, tekbirler, tesbihat ve tevbe-i istiğfarların yapıldığı programa, tüm mazlumlar için dua edildi. Buluşmalar hayırsever vatandaşların çorba ikramlarıyla son buldu. - BİLECİK