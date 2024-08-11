Bilecik İl Sağlık Müdürü ve Gölpazarı Kaymakamı sağlık hizmetlerini değerlendirdi

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Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti. Bir araya gelen ikili Gölpazarı'nda yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Ardal, Gölpazarı'nda sağlık hizmetlerine en iyi seviyede tutmak ve vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması için çalışmalarda bulunduğunu belirtti. - BİLECİK