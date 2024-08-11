Bilecik İl Sağlık Müdürü ve Gölpazarı Kaymakamı sağlık hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve Gölpazarı Kaymakamı sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Bilecik İl Sağlık Müdürü ve Gölpazarı Kaymakamı sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kaymakam Ardal, Gölpazarı'nda sağlık hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

11.08.2024 15:50
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti. Bir araya gelen ikili Gölpazarı'nda yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Ardal, Gölpazarı'nda sağlık hizmetlerine en iyi seviyede tutmak ve vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması için çalışmalarda bulunduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik İl Sağlık Müdürü ve Gölpazarı Kaymakamı sağlık hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika

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