Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü Muhtarı İbrahim Can hayatını kaybetti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü'nün sevilen muhtarı İbrahim Can (67) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 3 dönemdir köyde muhtarlık yapan Can'ın cenazesi öğle namazına müteakip Kasımlar Köyü Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İbrahim Can ölüm haberini büyük bir üzüntü ile aldıklarını söyleyerek, "Kasımlar Köyü Muhtarı İbrahim Can'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kıymetli muhtarımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. - BİLECİK
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