Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Bahar Şenliği - Son Dakika
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Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Bahar Şenliği

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Bahar Şenliği

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından düzenlenen Bahar Şenliği'nde renkli ve güzel görüntüler yaşandı. Şenlikte kadın kooperatif üyeleri, yaptıkları çalışma ve eserleri sergiledi. Milletvekili, belediye başkanı ve CHP İl Başkanı da etkinliğe katıldı.

02.05.2024 17:13  Güncelleme: 17:17
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Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan Bahar Şenliği'nde renkli ve güzel görüntüler yaşandı.

Kooperatif önünde gerçekleştirilen şenlikte kadın kooperatif üyeleri, yaptıkları çalışma ve eserleri sergileme imkanı buldu. Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, belediye meclis üyeleri, düzenlenen bahar şenliğine katılarak, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

Üyelerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, kurulan stantları gezerek, hazırlanan ürün ve çalışmaları inceledi.

"Kooperatif üyeleriyle birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmada kooperatif üyeleriyle güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugün bu etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz hep birlikte. Bu yıl şenliğimizin ikincisi düzenleniyor. Nice yıllarla birlikte bu kadın topluluğuyla birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bu güzel şenlikte emeği olan tüm arkadaşlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şenlikte kadın üyeler tarafından müzik konseri sunuldu, katılanlara ikramlar yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Bahar Şenliği - Son Dakika

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