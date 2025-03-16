Bilecik Kaymakamı\'ndan Dini Günlerde Dilencilere Karşı Uyarı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, özellikle dini günlerde vatandaşların duygularını sömürerek kazanç elde eden dilencilere karşı uyarıda bulundu.

Ramazan Ayı'nda manevi duyguların istismar edilmesine yönelik artan şikayetler üzerine, Kaymakam Kahraman açıklama yaptı. Kahraman; vatandaşların bu tür kişilere karşı duyarlı olmalarını isteyerek şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde mübarek Ramazan Ayı'nda vatandaşlarımızın manevi duygularını kullanarak dilencilik yapan şahıslara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 33 gereğince toplanan paralara el konulmakta ve idari para cezası verilerek işlem yapılmaktadır. Herhangi bir yerde bu şahısları görenlerin Kaymakamlığımıza, Emniyet Amirliğimize, Jandarma Komutanlığımıza veya Belediye Zabıta ekiplerimize ihbarda bulunması elzemdir" şeklinde konuştu. - BİLECİK