Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Bozuk Yollar ve Kapalı Ara Yollar Vatandaşları Çileden Çıkarıyor

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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nin bozuk yollarının yanı sıra araç ve malzemelerle kapalı ara yolları vatandaşları çileden çıkarıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ne elen vatandaşlar olumsuzluk yüzünden adeta çileden çıkarken, bozuk yolları 'Sağlam aracı bile bozar' dedirten cinsten. 1975 temeli atılan ve 19 bloktan oluşan Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nin her bloğunda yer alan hurda araçlar çevre görüntüsünü bozuyor. Bloklar arası ara yolların çocuğunun ya araçlarla yada malzemeler ile kapatılırken, orta refüjler de otlardan geçilmiyor. Yüzlerce esnaf ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olurken, gerekli mercilerden bu sorunların giderilmesini istediler. - BİLECİK