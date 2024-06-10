Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Bozuk Yollar ve Kapalı Ara Yollar Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika
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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Bozuk Yollar ve Kapalı Ara Yollar Vatandaşları Çileden Çıkarıyor

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde, bozuk yollar ve araçlarla kapalı olan ara yollar nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. 1975 yılında temeli atılan ve 19 bloktan oluşan sanayi sitesinde hurda araçlar çevre görüntüsünü bozarken, bloklar arası ara yollar da araçlar ve malzemelerle kapatılmış durumda. Yüzlerce esnaf ve vatandaş, bu sorunların giderilmesi için yetkililerden yardım talep ediyor.

10.06.2024 11:03
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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nin bozuk yollarının yanı sıra araç ve malzemelerle kapalı ara yolları vatandaşları çileden çıkarıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi'ne elen vatandaşlar olumsuzluk yüzünden adeta çileden çıkarken, bozuk yolları 'Sağlam aracı bile bozar' dedirten cinsten. 1975 temeli atılan ve 19 bloktan oluşan Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nin her bloğunda yer alan hurda araçlar çevre görüntüsünü bozuyor. Bloklar arası ara yolların çocuğunun ya araçlarla yada malzemeler ile kapatılırken, orta refüjler de otlardan geçilmiyor. Yüzlerce esnaf ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olurken, gerekli mercilerden bu sorunların giderilmesini istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Bozuk Yollar ve Kapalı Ara Yollar Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Bozuk Yollar ve Kapalı Ara Yollar Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika
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