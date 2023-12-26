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Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur'an Kursu'nda Yerli Malı Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur'an Kursu'nda Yerli Malı Haftası Kutlamaları

Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur'an Kursu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası kutlamalarında öğrenciler hem öğrendi, hem eğlendi. Vali Şefik Aygöl ve İl Müftüsü Ali Erhun'un da katıldığı etkinlikte minik öğrenciler Kur'an okudu, yerli malı haftasının tanımını yaparak, hazırlanan yemekleri birbirlerine ikram etti.

Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur\'an Kursu\'nda Yerli Malı Haftası Kutlamaları
26.12.2023 - 11:55,
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Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur'an Kursu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası kutlamalarında öğrenciler hem öğrendi, hem eğlendi.

Malhatun 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Yerli Malı Haftası etkinliğine Vali Şefik Aygöl ve İl Müftüsü Ali Erhun da katılım gösterdi. Yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde minik öğrenciler hem eğlendi, hem de öğrendi. Minik öğrenciler, Vali Aygöl'e çiçek hediye etti. Etkinlikte minik öğrenciler Kur'an okudu, yerli malı haftasının tanımını yaparak, hazırlanan yemekleri birbirilerine ikram etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur'an Kursu'nda Yerli Malı Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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