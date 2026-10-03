Bilecik Müftüsü Dikmen, Arpaguş'la yeni il müftüleri programında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Müftüsü Dikmen, Arpaguş'la yeni il müftüleri programında bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Müftüsü Dikmen, Arpaguş\'la yeni il müftüleri programında bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile yeni atanan il müftüleri programında bir araya geldi. Programda din hizmetleri, vatandaşlarla iletişim ve gençlere yönelik çalışmalar ele alındı; Arpaguş müftülere başarı diledi.

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Atanan İl Müftülerini Kabul Programına' Başkan Arpaguş ve yeni görevlerine başlayan il müftüleri katıldı. Programda din hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması konuları ele alındı. Özellikle gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Programda değerlendirmelerde bulunan Arpaguş, il müftülerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, din hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında özverili çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Diyanet İşleri BaşkanlığıBilecikGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
10:36
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:53:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Müftüsü Dikmen, Arpaguş'la yeni il müftüleri programında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei