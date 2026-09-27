Bilecik Osmaneli'de Kaymakam Yılmaz, eğitim camiasıyla buluşup başarı diledi - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de Kaymakam Yılmaz, eğitim camiasıyla buluşup başarı diledi

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Bilecik Osmaneli\'de Kaymakam Yılmaz, eğitim camiasıyla buluşup başarı diledi
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Bilecik Osmaneli'de Kaymakam Tahir Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla eğitim camiasıyla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan ve beraberindekilerle görüşen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi alıp başarılar diledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Tahir Yılmaz, eğitim camiasıyla bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Kaymakam Tahir Yılmaz, eğitim camiasıyla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan heyetle bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni dönemin değerlendirilmesinin ardından Kaymakam Yılmaz, öğretmen ve okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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