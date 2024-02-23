Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında kültür, sanat ve akademik alanlarda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türk kültürü ve mirasını korumayı hedeflemektedir. İş birliği kapsamında ortaklaşa bilimsel ve teknik çalışmalar yapılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve öğrencilere staj ve eğitim imkanı sunulacaktır.

23.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bir iş birliğine imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında kültür, sanat ve akademik alanlarda görev ve faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev arasında imzalanan protokol Türk kültürü ve mirasını korumayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, "Bu alanda yapılan çalışmalar; ortaklaşa bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, alan çalışmaları, sergiler, yarışmalar, festivaller, konserler ve turnuvalar düzenleme faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca protokol ile uygun görülen koşullarda ve dönemlerde öğrencilere yönelik staj ve eğitim hizmeti sunacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile TÜRKSOY Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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