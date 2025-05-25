Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nden \'Zamanla\' Seramik Sergisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Can'ın "Zamanla" isimli kişisel seramik sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, akademik personeller, öğrenciler ve sanatsever vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Emre Can'ın seramik alanındaki sanatsal birikimini ve özgün bakış açısını yansıtan eserleri, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Farklı teknik ve formlarla şekillendirilen çalışmalar, zaman ve mekan kavramları üzerinden seramik sanatının zengin anlatım gücünü ortaya koydu. - BİLECİK