Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

24.05.2022 11:34
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz dün itibariyle odanın kendi mülkiyeti olan yerde hizmet vermeye başladıklarını söyleyerek, "Odamız Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak Atatürk İlkokulu yanında hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar kira ödediğimiz ve odamıza yük olan bu külfetten de kurtulmuş olduk. Tüm üyelerimiz yeni yerimize bekleriz" dedi. - BİLECİK

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. Yeniden Refah Partisi Söğüt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. 1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü 1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Esnaf Odası, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı - Son Dakika


Son Dakika
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement