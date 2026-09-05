Bilecik Söğüt'te anaokulu ve Pembe Park düzenleme projesi ihaleye çıktı - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'te anaokulu ve Pembe Park düzenleme projesi ihaleye çıktı

Bilecik Söğüt\'te anaokulu ve Pembe Park düzenleme projesi ihaleye çıktı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuklar ve aileler için hayata geçirilecek Anaokulu ve Pembe Park Düzenleme Projesi ihaleye çıktı. Proje kapsamında modern bir anaokulu kazandırılacak, Pembe Park'ta kaykay pisti, amfi tiyatro ve spor alanları yer alacak.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuklar ve aileler için hayata geçirilecek "Anaokulu ve Pembe Park Düzenleme" Projesi ihaleye çıktı.

Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren bir firmanın iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında ilçeye modern bir anaokulu kazandırılacak. Proje ile mevcut Pembe Park alanında da kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılacak. Pembe Park'ın içerisinde kaykay pisti, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ile yeşil alanların yer alması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla çocuklar, gençler ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturulacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanması bekleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapan bu projenin Söğüt'ümüze ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha yeşil, daha sosyal ve daha yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Söğüt'te anaokulu ve Pembe Park düzenleme projesi ihaleye çıktı - Son Dakika

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