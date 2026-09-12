Bilecik Söğüt\'te kazaların yaşandığı kavşakta trafik ışıkları devreye alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kazaların yaşandığı kavşağa sinyalizasyon çalışmasıyla trafik ışıkları devreye alındı.

İlçe çevre yolu üzerinde bulunan ve trafik güvenliği açısından önem taşıyan Bozüyük Yolu Kavşağı'ndaki sinyalizasyon çalışmaları tamamlanarak sistem hizmete alındı. Daha önce yapılacağı duyurulan çalışma kapsamında kavşaktaki trafik ışıkları aktif hale getirilirken, düzenlemenin sürücü ve yayaların güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Özellikle geçmiş yıllarda kazaların yaşandığı bu noktada gerçekleştirilen düzenlemenin sürücülerimiz ve vatandaşlarımız için trafik güvenliğine önemli katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Çalışmanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Karayolları teşkilatına teşekkür ediyor, yeni sinyalizasyon sisteminin Söğüt'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.