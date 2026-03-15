Milyonluk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ortada kaldı - Son Dakika
15.03.2026 23:16  Güncelleme: 23:26
Bilecik İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı, yapısal eksiklikler ve ruhsat yokluğu nedeniyle açılamıyor. Merkezin devri için Bilecik Belediye Meclisi tarafından alınan red kararının ardından, hayvanseverler de projenin geleceği konusunda endişeli.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılarak Bilecik Belediyesine verilmek istenen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın devri, yapısal eksiklikleri ve 'ruhsat' olmadığı gerekçesiyle Bilecik Belediye Meclisinde reddedilmişti. Geçtiğimiz aralık ayında Söğüt Belediye Meclisinde alınan karar ile Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın belediyeye devri onaylanmış ancak alanda bulunan eksikler nedeniyle devir süreci tamamlanamamıştı. Söğüt Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt ve tüm ilçelerdeki sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin artık çok daha profesyonel, güvenli ve insani koşullarda yürütülmesi amacıyla merkezin devralındığını söylemişti. Karar sonrası Söğüt Belediyesi yetkilileri, alandaki eksiklikleri Bilecik İl Özel İdaresine bildirmişti. Aradan geçen 3 aylık süreçte Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın eksiklikleri bir türlü tamamlanamazken, alanın Orman İşletme Müdürlüğü'nden tahsisinin de yapılmadığı iddiaları ortaya çıktı.

Başkan Subaşı'dan merkezin ruhsat başvurusu yok iddiası

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada merkezle ilgili ruhsat başvurusu olmadığını iddia ederek, merkezi tam teşekküllü ve yeterli personel ile devralmak istediklerini söyledi. Protokolün Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan tarafından imzalanmasının da kabul edilemeyeceğini söyleyen Başkan Subaşı, "Eksikliklerin giderilmesi ve hazırlanan protokolde bazı düzenlemelerin yapılmasının ardından konu yeniden gündeme getirilebilecek. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın ruhsat başvurusu dahi yok. Kapıyı kapatmıyoruz ama bu şekilde olmaz" demişti.

Milyonluk yatırım olan Bilecik İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın akıbetinin ne olacağı hayvanseverler tarafından merak konusu haline geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Bilecik, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:43:21. #7.12#
