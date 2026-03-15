Milyonluk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ortada kaldı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı eksiklerinden dolayı açılamazken, merkezin akıbetinin ne olacağı merak konusu haline geldi.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılarak Bilecik Belediyesine verilmek istenen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın devri, yapısal eksiklikleri ve 'ruhsat' olmadığı gerekçesiyle Bilecik Belediye Meclisinde reddedilmişti. Geçtiğimiz aralık ayında Söğüt Belediye Meclisinde alınan karar ile Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın belediyeye devri onaylanmış ancak alanda bulunan eksikler nedeniyle devir süreci tamamlanamamıştı. Söğüt Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt ve tüm ilçelerdeki sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin artık çok daha profesyonel, güvenli ve insani koşullarda yürütülmesi amacıyla merkezin devralındığını söylemişti. Karar sonrası Söğüt Belediyesi yetkilileri, alandaki eksiklikleri Bilecik İl Özel İdaresine bildirmişti. Aradan geçen 3 aylık süreçte Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın eksiklikleri bir türlü tamamlanamazken, alanın Orman İşletme Müdürlüğü'nden tahsisinin de yapılmadığı iddiaları ortaya çıktı.

Başkan Subaşı'dan merkezin ruhsat başvurusu yok iddiası

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada merkezle ilgili ruhsat başvurusu olmadığını iddia ederek, merkezi tam teşekküllü ve yeterli personel ile devralmak istediklerini söyledi. Protokolün Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan tarafından imzalanmasının da kabul edilemeyeceğini söyleyen Başkan Subaşı, "Eksikliklerin giderilmesi ve hazırlanan protokolde bazı düzenlemelerin yapılmasının ardından konu yeniden gündeme getirilebilecek. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın ruhsat başvurusu dahi yok. Kapıyı kapatmıyoruz ama bu şekilde olmaz" demişti.

Milyonluk yatırım olan Bilecik İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nın akıbetinin ne olacağı hayvanseverler tarafından merak konusu haline geldi. - BİLECİK