Bilecik'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik\'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Bilecik'teki 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

17.08.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' yürütülüyor.

Bu çerçevede Bilecik'te mevcut 14 farklı göle 134 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, uygulanan proje hakkında, "Balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kere üremesine imkan verilmeli. Bu sebeple; balıkçılarımızın su kaynaklarımızın kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması, su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayımlanan 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi' hakkında tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları sularımızda ki doğal yaşamın devamı için önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi, bilecik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:40:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 14 farklı göle sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement