Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif

Bilecik\'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif
15.07.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti ve Orhangazi Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Vali Faik Oktay Sözer, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve protokol üyeleri katıldı; şehitler dualarla anıldı.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle programların ilk adresi şehir mezarlığında bulunan şehitlikte oldu. Şehit aileleri, gaziler, il protokolü, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı program saygı duruşu ve askerlerin saygı atışıyla başlarken, ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve berberindekiler şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etmesiyle son buldu.

Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Program kapsamında öğle namazı öncesi tarihi Şeyh Edebali yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürleri katıldı.

"Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım program sonrası yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orhangazi Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu ve teşkilat mensuplarımızla birlikte aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ettik. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Rabbim, tüm şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Öte yandan Mevlid-i Şerif sonrasında protokol üyeleri Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etmesinin ardından cami cemaati ve vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Sinan Aksu, Orhangazi, Demokrasi, 15 Temmuz, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif - Son Dakika

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:16:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.