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Bilecik'te 2023 yılında 8 milyar liralık yatırım yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te 2023 yılında 8 milyar liralık yatırım yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılının ilk toplantısında, 2023 yılında Bilecik'e 8 milyar 568 milyon 496 bin liralık yatırım yapıldığı açıklandı.

Bilecik\'te 2023 yılında 8 milyar liralık yatırım yapıldı
24.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:41
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Bilecik'te gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının ilk toplantısında 2023 yılında 8 milyar 568 milyon 496 bin liralık yatırım yapıldığı belirtildi.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının ilk toplantısı Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya bölge müdürleri ve il kurum amirleri katılım gösterdi. Vali Şefik Aygöl, 2023 yılında Bilecik'te gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgiler verdi. Vali Aygöl'ün verdiği bilgiler doğrultusunda; 2023 yılında Bilecik'te 435 adet proje uygulandı. Yıl sonu itibariyle 242 projenin tamamlandığı 111 projenin ise çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Diğer çalışmalara ilişkin ihale ve projeler devam ederken projelere yapılan yatırımın ise 8 milyar 568 milyon 496 bin türk lirası olduğu açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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