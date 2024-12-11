Bilecik\'te 2024 Yılı İçinde 66 Kilometre Sıcak Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılı içerisinde 66 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini söyleyerek, "20 bin tonu geçen asfalt malzemesini kullanarak asfalt yol çalışması gibi yama çalışması yaptığımız yollarımız var" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile birlikte İl Özel İdare Yol Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi. Osmaneli İçmeler Tesisleri'nde düzenlenen yemekte açıklama yapan Vali Aygöl, "Gece gündüz demeden, emek ve azimle yollarımızı yeniden inşa eden fedakar mesai arkadaşlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu büyük başarı, Bilecik'in kalkınması için atılan güçlü adımlardan sadece biri. Hep birlikte daha modern, daha güvenli bir ileriye doğru ilerliyoruz. Yolumuz açık, hedefimiz büyük" dedi.

"Yama çalışmaları konusunda da titizlikle çalışıyoruz"

Açıklamasına devam eden Aygöl, "Asfalt yılı olarak belirtebileceğimiz 2024 yılında dur durak bilmeden günümüze dek 66 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaparken, 20 bin tonu geçen asfalt malzemesini kullanarak asfalt yol çalışması gibi yama çalışması yaptığımız yollarımız var. Yama çalışmaları konusunda da oldukça titizlikle çalışıyoruz. Yoluyla, suyuyla, projelerimizle ve güzelce ilimize yardımcı olabilecek ekip ruhu ile varız" dedi. - BİLECİK