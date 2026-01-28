Bilecik\'te 466 projeye 18,6 milyar TL yatırım

Bilecik'te 2025 yılı içerisinde 466 proje hayata geçirilirken, yatırımların toplam bedeli 18 milyar 689 milyon 643 bin TL oldu.

Bilecik'te 2025 yılı boyunca toplam 466 proje uygulandı. Söz konusu projelerin toplam yatırım bedelinin 18 milyar 689 milyon 643 bin TL olduğu açıklandı. Yıl sonu itibarıyla bu projelerden 348'inin tamamlandığı belirtildi. 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında; kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı yatırım programı değerlendirilirken, 2026 yılı yatırım programı kapsamında planlanan proje ve hizmetler ele alındı. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşülerek, il genelinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bilecik'te yürütülen çalışmalar, ilimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının artırılması açısından kararlılıkla devam ediyor" dedi. - BİLECİK