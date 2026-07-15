Bilecik'te 21,3 Milyar TL Yatırım Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te 21,3 Milyar TL Yatırım Toplantısı

Bilecik\'te 21,3 Milyar TL Yatırım Toplantısı
15.07.2026 10:01
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Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında 269 kamu yatırım projesinin durumu değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 21,3 milyarlık yatırım masaya yatırıldı.

Bilecik'te yürütülen kamu yatırımları, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki projelerin son durumu değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'te devam eden yatırımların yakından takip edildiğini belirterek, projelerin ilin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Toplantıda, il genelinde devam eden 269 kamu yatırım projesinin toplam yatırım tutarının 21 milyar 378 milyon 477 bin TL olduğu açıklandı. Projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması amacıyla kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumların yapıldığı toplantıda, devam eden yatırımlarda gelinen son durum değerlendirildi. Koordinasyon gerektiren konular görüşülerek çözüm önerileri ele alınırken, yatırım ve projelerin etkin, verimli ve zamanında tamamlanmasına yönelik izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Vali Faik Oktay Sözer, "İlimizde yürütülen yatırımları yakından takip ediyor, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde projelerimizin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Hayata geçirilen her yatırımın Bilecik'imizin kalkınmasına, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 21,3 Milyar TL Yatırım Toplantısı - Son Dakika

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