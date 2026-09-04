Bilecik\'te 30 dekarlık alanda yetişen ahududun ilk hasadı yapıldı

Bilecik'te 30 dekarlık alanda yetişen ahududun hasadı başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2022 yılında 15 dekarlık alanda,toplam 12 bin 500 adet ahududu fidanının dağıtılmasıyla başlayan proje; üreticilerimizin ilgisi ve gayretiyle bugün 30 dekarlık alanda 25 bini aşkın fidan sayısına ulaştı. O fidanlar bugün meyveleri verirken, ilk hasadı Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara yaptı. Kara, "Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ahududu Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 hibeli ahududu fidanlarından faydalanan üreticilerimizin bahçeleri ziyaret ettik. Üreticilerimizle bir araya gelerek ahududu hasadına katıldık ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık . Bu sezonki üretim ve hasadımız hayırlı ve bereketli olsun" dedi.