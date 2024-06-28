Bilecik'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Bilecik'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Bilecik\'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Bilecik'e bağlı Bekdemir köyünde, Vali Şefik Aygöl tarafından 300 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün programı kapsamında gerçekleştirilen salımın amacı, yaban hayvanlarının güvenliğini sağlamak ve türlerin korunmasını desteklemektir. Kınalı kekliklerin doğaya uyum sağlaması için etkin koruma çalışmaları yıl boyu devam edecektir.

28.06.2024 10:54
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Bilecik'e bağlı Bekdemir köyünde, 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Vali Şefik Aygöl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis ve Salım Programı'na katıldı. Vali Aygöl, 300 kınalı kekliğin doğaya salınımı ve yaban hayvanlarının güvenliğinin önemine değindi. Vali Aygöl yaptığı açıklamada, "Bilecik'e tahsis edilen 300 kınalı keklik Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilerek Lefke Devlet Avlağı içerisinde Orhaniye köyünde doğaya yerleştirildi. 2023-2024 Merkez Av Komisyonu kararı ile alan Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası olarak ava kapatıldı. 2018-2024 yılları arasında toplam 3 bin 625 kanatlı yerleştirme çalışması yapılmıştır. Kınalı keklikler doğaya uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceği, besin ihtiyacını karşılayan alanda çoğalarak yaşamını sürdürmesi için etkin koruma çalışmaları yıl boyu devam edecektir. Nesillerinin çoğalarak artması ve türlerimizin korunması öncelikli hedefimizdir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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