Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor - Son Dakika
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Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor

18.08.2022 10:40
Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor

Bilecik'te 36 yıl önce oğlu şehit olan kendisine bağlanan şehit maaşıyla her ay çocuklara şeker dağıtarak adı 'Şeker Nine'ye çıkan Halime Pehlivan'ı çocuklar çok seviyor.

Bilecik'te 36 yıl önce oğlu şehit olan kendisine bağlanan şehit maaşıyla her ay çocuklara şeker dağıtarak adı 'Şeker Nine'ye çıkan Halime Pehlivan'ı çocuklar çok seviyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 80 yaşındaki şehit annesi Halime Pehlivan, sokakta oynayan çocuklara şeker dağıtarak hayır işliyor. Eşini trafik kazasında kaybeden ve uzun yıllar tek yaşayan Halime Pehlivan, aldığı aylık maaş ile her ay çocuklara şeker alarak Şırnak'ta şehit olan oğlu Ekrem Pehlivan için hayır işliyor.

Mahallede herkes tarafından sevilen ve 'Şeker Nine' olarak bilinen Halime Pehlivan, hayır yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, "36 yıl önce oğlum şehit oldu. Bana aylık maaş bağlandı. Bu maaş ile hayır işleri yapıyorum. Çocuğumun mezarını yaptırdım. Sokakta oynayan çocuklara şeker veriyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Askerlerimizi Allah'ım korusun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Bozüyük, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor - Son Dakika

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