Bilecik\'te 529 Yıllık Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin sünnetinin gerçekleştirildiği tarihi Kuyulu Mescit'te 529 yıl sonra toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Osman Gazi'nin 1268 yıllında babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin otağının bulunduğu alandaki sünnet şöleni geleneği sürdürülüyor. Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda yaptırılan Kuyulu Mescit'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi'nin hayır şartı gereği olarak 529 yıllık gelenek yaşatılırken, törene Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve protokol üyeleri katıldı. Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi'nden Kuyulu Mescit'e kadar kortej yürüyüşü ile başlayan şölen, mehteran takımının gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi'nin hayır şartı gereği olarak 529 yıllık gelenek yaşatılıyor"

Sünnet töreninde konuşan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Türk milleti her zaman köklerinden doğan bir millet olmuştur. Bizler ecdadımıza ne kadar sahip çıkarsak, bizler ecdadımızı ne kadar iyi tanırsak, çocuklarımızı ecdadımızla ne kadar çok buluşturabilirsek o kadar var olacağız. Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi'nin hayır şartı gereği olaraktan 529 yıllık geleneğin tam da tarihin o noktasında Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin ilk ocağının, otağının kurulduğu yerde, Osman Gazi'nin sünnet cemiyetinin yapıldığı yerde yapılması bizleri mutlu ediyor. Bu tür geleneklerin yaşatılması bizim ikbalimizin ve istiklalimizin teminatı. Sünnet olan çocuklarımıza sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum. Rabbim inşallah düğünlerini, damatlıklarını da göstersin" dedi.

Program Vali Faik Oktay Sözer'in sünnet olan çocuklara altın takması ve yemek ikramı ile son buldu. - BİLECİK