Bilecik\'te 70 Yıllık Mağaza Güzel Markete Eşya Bağışladı

Bilecik'te 70 yıldır hizmet veren bir mağaza, belediye ile güzel bir iş birliğine imza attı.

Bilecik'te 70 yıldır hizmet veren aile işletmesine sahip olan mağaza, ticari hayatına veda ederken, mağazada bulunan eşyaları Bilecik Belediyesine ait Güzel Markete bağışlayacağını belirtti. Güzel Markete yapılan bu bağış ile yardıma muhtaç ailelere dokunacaklar. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mağaza sahipleri ile bir araya gelerek, "70 yıl boyunca hizmet veren mağaza sahipleri, çok güzel bir iş birliğine imza attı. Mağaza kapanırken, içerisinde bulunan eşyaları Güzel Marketimize bağışlayarak, kim bilir kaç aileye dokunacak. Vatandaşlarımız ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK