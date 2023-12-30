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Bilecik'te 70 Yıllık Mağaza Güzel Markete Eşya Bağışladı - Son Dakika
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Bilecik'te 70 Yıllık Mağaza Güzel Markete Eşya Bağışladı

Bilecik'te 70 yıldır hizmet veren bir mağaza, ticari hayatına son verirken, mağazada bulunan eşyaları Bilecik Belediyesine ait Güzel Markete bağışlayacağını açıkladı. Bu bağış ile yardıma muhtaç ailelere destek sağlanacak.

Bilecik\'te 70 Yıllık Mağaza Güzel Markete Eşya Bağışladı
30.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
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Bilecik'te 70 yıldır hizmet veren bir mağaza, belediye ile güzel bir iş birliğine imza attı.

Bilecik'te 70 yıldır hizmet veren aile işletmesine sahip olan mağaza, ticari hayatına veda ederken, mağazada bulunan eşyaları Bilecik Belediyesine ait Güzel Markete bağışlayacağını belirtti. Güzel Markete yapılan bu bağış ile yardıma muhtaç ailelere dokunacaklar. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mağaza sahipleri ile bir araya gelerek, "70 yıl boyunca hizmet veren mağaza sahipleri, çok güzel bir iş birliğine imza attı. Mağaza kapanırken, içerisinde bulunan eşyaları Güzel Marketimize bağışlayarak, kim bilir kaç aileye dokunacak. Vatandaşlarımız ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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