Bilecik'te 'Aile ve Gençlik Fonundan' yararlanan çiftler için 'Aile Buluşması' programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında Aile ve Gençlik Fonundan yararlanan çiftler için Bilecik'te 'Aile Buluşması' programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak genç çiftleri tebrik etti.

Program kapsamında Klinik Psikolog Duygu Kaymakçı tarafından 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu söyleşi gerçekleştirilirken, Meltem Yavaş moderatörlüğünde düzenlenen Rol Model Aile Söyleşisi'nde Demirbaş çifti deneyimlerini paylaştı. Eşimi ne kadar tanıyorum yarışması, pasta kesimi ve hediye takdimi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Gençlerimizin sağlam temeller üzerine kuracakları aileler, güçlü bir toplumun en önemli dayanağıdır. Bakanlığımızın destekleriyle genç çiftlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK