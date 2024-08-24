Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mevsimlik Tarım İşçileriyle Buluştu - Son Dakika
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mevsimlik Tarım İşçileriyle Buluştu

Bilecik\'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mevsimlik Tarım İşçileriyle Buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. İşçilere hediyeler dağıtıldı ve emekleri için teşekkür edildi. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerine sosyal hizmetler hakkında bilgi verildi.

24.08.2024 11:48
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldiler. Minik çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra kadınlara ise çiçek dağıtarak emek ve gösterdikleri çaba adına teşekkür ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından mevsimlik tarım ile geçimini sağlayan işçi ve ailelerine sosyal hizmetler kapsamında sunulan hizmet hakkında bilgi ve rehberlik sağlandı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "İl Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman il Müdürlüğü ile beraber mevsimlik tarım işçilerimizi, emek veren, üreten ve şehrimizi birlikte güzelleştirdiğimiz en büyük destekçimiz kadınlarımızı, ablalarımızı ziyaret ettik. Çocuk gülerse dünya güler deyip evlatlarımızı da unutmadık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mevsimlik Tarım İşçileriyle Buluştu - Son Dakika

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