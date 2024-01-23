Bilecik\'te Ana Kanalizasyon Hatları Yenileniyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ana kanalizasyon hatları yenileniyor.

Söğüt Türkmenbaşı Mahallesi ve Kayhan Mahallesinde yaşanan ana kanalizasyon hattı ağaç köklerinin tıkaması sonucu arızalandı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan kontroller sonrası arıza giderilmesi için ana kanalizasyon hattında yenileme çalışması başlatıldı. Ana kanalizasyon hattı yenileme çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. - BİLECİK