Bilecik\'te anlamlı karar: Tüm parklara şehitlerin isimleri verilecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde alınan belediye meclisi kararıyla, ilçedeki tüm park ve oyun alanlarına şehitlerin isimleri verilecek.

Pazaryeri Belediye Meclisi, Ağustos ayı oturumunda aldığı kararla ilçedeki tüm çocuk parklarına şehitlerin isimlerinin verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başkanlığında toplanan meclis oturumuna AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi ve bağımsız meclis üyeleri tam kadro katıldı. Tüm siyasi parti temsilcilerinin ortak iradesiyle alınan kararda, hem mevcut parkların hem de ileride yapılacak yeni park ve oyun alanlarının Bilecikli şehitlerin isimleriyle yaşatılması benimsendi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak, gelecek nesillere vefa borcumuzdur. Parklarımızda oynayan her çocuk, bir kahramanın ismini görecek ve bu ülkenin hangi fedakarlıklarla ayakta kaldığını bilecek. Desteklerinden dolayı Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınan kararlar Pazaryeri ilçemize hayırlı olsun" dedi. Uygulamanın, sadece çocuklara ve ailelerine tarihi bir bilinç kazandırmakla kalmayacağı; aynı zamanda şehit yakınlarının gönlünde unutulmaz bir iz bırakacağı ifade edildi. Karara destek verenler arasında AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, CHP İlçe Başkanı Metin Polat ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sefer Uslu da yer aldı. - BİLECİK