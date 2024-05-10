Bilecik'te Anneler Günü etkinliği: Anne ve çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Anneler Günü etkinliği: Anne ve çocuklar doyasıya eğlendi

Bilecik\'te Anneler Günü etkinliği: Anne ve çocuklar doyasıya eğlendi

Bilecik merkez Bahçelievler Anaokulu'nda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anne ve çocuklar tuval boyadı, koro çalışması yaptı ve oyunlar oynadı. Okul Müdürü Sevim Çalışkan, velilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik için teşekkür ederek, okulun bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti. Etkinlik pilav ikramıyla sona erdi.

10.05.2024 14:17
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Bilecik'te bir anaokulunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi.

Bilecik merkez Bahçelievler Anaokulu öğretmenlerin hazırladığı Anneler Günü etkinliğinde anne ve çocuklar tuval boyadı. Ardından Çocuklar annelerine sürpriz bir kora çalışması yaparken, duygu dolu anlar yaşandı. Anneler daha sonra halat çekme ve sandalye kapma oyunu oynarken, renkli görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Sevim Çalışkan okul olarak böylesine eğlenceli bir etkinliğe velileri olan annelerin katıldığı için teşekkür ederek, okul olarak böyle etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik pilav ikramı ile son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Anneler Günü etkinliği: Anne ve çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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