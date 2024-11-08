Bilecik'te Ara Tatil Müjdesi: Ücretsiz Çocuk Tiyatroları - Son Dakika
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Bilecik'te Ara Tatil Müjdesi: Ücretsiz Çocuk Tiyatroları

Bilecik\'te Ara Tatil Müjdesi: Ücretsiz Çocuk Tiyatroları

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ara tatil süresince çocuklara yönelik ücretsiz müzikli çocuk tiyatrolarının düzenleneceğini duyurdu. Tiyatrolar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

08.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugün ara tatile çıkacak olan çocuklara müjdeli haber verdi.

Bugün öğrenciler için son ders günü olurken, birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olacak. Ara tatilde çocukların keyifli anlar geçirmesini isteyen Bilecik Belediyesi, onlara bir sürpriz yaptı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çocuklara birbirinden güzel tiyatrolarla buluşacağını anlatarak, "Ara tatil süresince eğlenecekleri ve keyif alabilecekleri ücretsiz müzikli çocuk tiyatrosu belediyemiz tarafından düzenlenecek. Bu kapsamda Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi 9 Kasım 2024 Cumartesi 13.00-15.00 seanslarında 'Denizaltı Macerası', 16 Kasım 2024 Cumartesi günü 13.00-15.00 seanslarında ise; 'Tavşan ile Kaplumbağa' müzikli çocuk tiyatroları olacaktır. Ücretsiz tiyatrolara tüm çocuklarımız davetlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ara Tatil Müjdesi: Ücretsiz Çocuk Tiyatroları - Son Dakika

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