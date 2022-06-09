Ekipler İnhisar 'a bağlı Harmanköy, Akköy, Muratça köyü ve Gölpazarı 'na bağlı Bedi köyü'nde çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Valiliği 'nden alınan bilgiye göre, vatandaşların daha iyi şartlarda ulaşımlarını sağlamaları için köylerin bağlantı yollarında toplam 12,5 kilometre asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, İnhisar, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bilecik'te asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

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