Bilecik\'te Avcılık ve Atıcılık Kursu başladı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde, Avcılık ve Atıcılık Kursu düzenlenmeye başlandı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Bayırköy'de açılan Avcılık ve Atıcılık Kursu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurs kapsamında katılımcılara; avcılıkla ilgili yasal mevzuat, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitimler verildi. Eğitimlerle, bilinçli ve kurallara uygun avcılığın yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Kurs bitiminde kursiyerlerimize avcılık belgeleri verilecek olup, kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK