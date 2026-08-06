Bilecik'te Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika
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Bilecik'te Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede

Bilecik\'te Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede
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Feyzullah Akça, Bilecik'te 26 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor, mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bilecik'te babasından miras aldığı ve 26 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Feyzullah Akça, ilçelerde artık bu mesleği yapan kalmadığı kendisinin de kentte son tamirciliği olduğunu söyledi.

Bilecik'te 2000 yılında ayakkabı tamircisi olan babasından kendisine miras kalan ustalığı başka bir dükkan açarak 26 yıldır devam ettiren Feyzullah Akça, bu işin zorluklarını anlattı. Akça, son zamanlarda tamire gelen ayakkabıları insanların geri gelerek almadığı söyledi. Dükkanında bir sürü ayakkabı olduğunu ve bu işin en zor yanı insanlarla uğraşmak anlatan Akça sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları çok acil istiyor, sıkıştırıyorlar. Hemen olmasını istiyorlar. Bazen bıraktıkları ayakkabıyı bile geldiklerinde tanıyamıyorlar. Aramak zorunda kalıyoruz. Yazıyoruz ama yine de gelen kişi farklı olduğu için bulmakta zorlanıyoruz. Şuan piyasalarda 300-500 TL'ye de ayakkabı var. Yeni ayakkabı almak isteyen, 300'e 500'e de olsa alıp yeni giyiyor. Yani eskisi gibi öyle köseli ayakkabı, pençe yaptıralım, tamir ettirelim imkanı yok. En çok dikiş geliyor. Şimdiki ayakkabılar biraz dikişsiz olduğu için, çakma ayakkabıların etraflarına dikiş atıyoruz."

"Bilecik'te de tek gibiyim, birkaç arkadaş vardı ama ne yaptılar bilmiyorum"

Feyzullah Akça konuşmasının devamında, "Yaptığım şeyi beğendirmek, insanların hoşuna gitmesi, güzel bir şey. Çocuklarım okuyorlar şu anda ama eğer isterlerse bu mesleği devam ettirebilirler. İlçelerde ayakkabı tamirciliği bitiyor, Pazaryeri'nde yok, Osmaneli'nde yok. Oradan geliyor vatandaş ve ilçeden geldikleri için hemen almak istiyor. Yeniden yol parası vermeyelim diye zor oluyor. Yani Bilecik'te de tek gibiyim, bir kaç arkadaş vardı ama ne yaptılar bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ayakkabı Tamirciliği Tehlikede - Son Dakika

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