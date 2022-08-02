Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü

02.08.2022 10:35
Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Bilecik'te 'Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bilecik'te 'Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı Toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadelede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. İlgili kurum müdürlerinin sunumlarının yapıldığı toplantıda bağımlılıkla mücadelede alınan tedbirler görüşüldü. - BİLECİK

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Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alan incelendi Bilecik Kamu Yerleşkesi Projesi'nin uygulanacağı alan incelendi POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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