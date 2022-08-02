Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı Toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadelede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. İlgili kurum müdürlerinin sunumlarının yapıldığı toplantıda bağımlılıkla mücadelede alınan tedbirler görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bağımlılıklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika

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