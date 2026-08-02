Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Bilecik\'te Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Bilecik'te SED yararlanıcılarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi, farkındalık artırıldı.

Bilecik'te Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan vatandaşlara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünce, SED yararlanıcılarının bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılması ve bilinç düzeylerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim verildi. Program kapsamında bağımlılığın birey ve aile üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri ele alınırken, bağımlılıkla mücadelede bilinçli davranışların geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi katılımcılarla paylaşıldı. Eğitimde ayrıca ailelerin bağımlılığın önlenmesindeki rolüne ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bağımlılıkla mücadelede bilinçli bireyler ve güçlü aile yapısı büyük önem taşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımızın farkındalık düzeyini artırmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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