Bilecik'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Bilecik\'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Bilecik'te gece saatlerinde başıboş köpeklerin gruplar halinde dolaşması, Bahçelievler ve TOKİ'de yaşayan vatandaşların sokağa çıkmasını engelliyor. Mahalle sakinleri, köpeklerin saldırgan tavırları nedeniyle tedirgin olduklarını ve belediyeden barınakta yer olmadığı yanıtını aldıklarını ifade ediyor.

04.03.2025 10:47  Güncelleme: 10:51
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Bilecik'te genellikle geceleri gruplar halinde gezen başıboş köpekler yüzünden Bahçelievler ve TOKİ'de oturan vatandaşlar gece sokağa çıkmaz hale geldi.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi, TOKİ Bölgesi, ve Bahçelievler Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu çevresi, Konuaralp Caddesi üzerindeki Villalar mevkiinde grup halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Özellikle gece vakti Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Camii çevresinde başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin yapıyor.

Yerimiz yok

Mahalle sakinleri birbirlerine bile vahşice saldıran köpekler için belediyeyi kaç kere aradıklarını ve barınakta yer olmadığı için köpekleri toplayamadıkları cevabı karşısında şaşırdılar. Vatandaşlar çocukların sokakta oynayamadığı ve Villalar mevkiinde okula giden çocukların servis beklerken akla karayım seçtiklerini söylerken, yolda yürüyemediklerini de sözlerine eklediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor - Son Dakika

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